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10.01.2019, 11:15

Матчи Лиги чемпионов будут проводиться на выходных - СМИ

Матчи Лиги чемпионов будут проводиться на выходных - СМИ - Фото
Фото: Facebook Лиги чемпионов

Лига чемпионов собирается поменять время проведения матчей

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Матчи футбольного турнира Лиги чемпионов будут проводиться на выходных. Об этом глава медиаплатформы Dugout Эллиот Ричардсон сообщил у себя в Twitter.

"От очень надежных источников слышал, что Лигу чемпионов передвинут на выходные. Домашние игры, которые приходятся на эти недели, сдвинут на середину недели. Это значит, что матчи будут разнесены по времени и охватят аудиторию в Азии и Америке”, - написал он.

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Dugout – медиаплатформа, которая принадлежит девяти топ-клубам Европы: "Арсеналу", "Челси", "Барселоне", "Баварии", "Ювентусу", "Ливерпулю", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Реалу". В общей сложности Dugout сотрудничает с 80 футбольными клубами.

Напомним, игрок сборной Франции и ПСЖ Киллиан Мбаппе сохранил первое место в рейтинге самых дорогих футболистов планеты по версии CIES Football Observatory. CIES оценил трансферную стоимость Мбаппе в €218,5 млн. На втором месте находится англичанин Гарри Кейн из "Тоттенхэма" (€200,3 млн). На третьей позиции - бразилец Неймар из ПСЖ (€197,1 млн).

Игрок сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в первую десятку рейтинга.

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Теги: Лига чемпионов, футбол
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