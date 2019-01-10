Матчи Лиги чемпионов будут проводиться на выходных - СМИ

Фото: Facebook Лиги чемпионов

Матчи футбольного турнира Лиги чемпионов будут проводиться на выходных. Об этом глава медиаплатформы Dugout Эллиот Ричардсон сообщил у себя в Twitter.

"От очень надежных источников слышал, что Лигу чемпионов передвинут на выходные. Домашние игры, которые приходятся на эти недели, сдвинут на середину недели. Это значит, что матчи будут разнесены по времени и охватят аудиторию в Азии и Америке”, - написал он.

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Dugout – медиаплатформа, которая принадлежит девяти топ-клубам Европы: "Арсеналу", "Челси", "Барселоне", "Баварии", "Ювентусу", "Ливерпулю", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Реалу". В общей сложности Dugout сотрудничает с 80 футбольными клубами.

Напомним, игрок сборной Франции и ПСЖ Киллиан Мбаппе сохранил первое место в рейтинге самых дорогих футболистов планеты по версии CIES Football Observatory. CIES оценил трансферную стоимость Мбаппе в €218,5 млн. На втором месте находится англичанин Гарри Кейн из "Тоттенхэма" (€200,3 млн). На третьей позиции - бразилец Неймар из ПСЖ (€197,1 млн).

Игрок сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в первую десятку рейтинга.