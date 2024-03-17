Международный олимпийский комитет прогнозирует не больше 40 россиян на Олимпиаде в Париже

Российским спортсменам разрешили поехать на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе, но МОК считает, что их будет совсем мало

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Вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс прогнозирует, что на Олимпиаде в Париже будет не более 40 россиян. Об этом функционер сказал в интервью изданию Daily Telegraph в Австралии, откуда он родом.

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"Вопрос в том сколько их поедет. Они не смогут участвовать в командных видах спорта, так как не могут соревноваться как Россия. Дальше – все представители российских военных клубов не едут. Не знаю наверняка, но очевидно, что некоторые спортсмены решат не ехать, если не смогут выступать от имени России. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что я где-то читал, что их может быть всего 40", — цитирует Коутса агентство Reuters.

Для сравнения, на Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году за несколько месяцев до полномасштабного российского вторжения, сборная Олимпийского комитета России насчитывала более 330 спортсменов.

На Олимпиаде-2024 в Париже россиянам разрешили участвовать только в нейтральном статусе, национальная символика России будет запрещена.

Россия не отважилась объявить формальный бойкот Олимпийских игр.

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