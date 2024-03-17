Міжнародний олімпійський комітет прогнозує не більше 40 росіян на Олімпіаді в Парижі

Російським спортсменам дозволили поїхати на Олімпійські ігри-2024 в нейтральному статусі, але МОК вважає, що їх буде зовсім трохи

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Віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс прогнозує, що на Олімпіаді в Парижі буде не більше ніж 40 росіян. Про це функціонер сказав в інтерв'ю виданню Daily Telegraph в Австралії, звідки він родом.

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"Питання в тому, скільки їх поїде. Вони не зможуть брати участь у командних видах спорту, тому що не можуть змагатися як Росія. Далі – усі представники російських військових клубів не їдуть. Не знаю напевне, але очевидно, що деякі спортсмени вирішать не їхати, якщо не зможуть виступати від імені Росії. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що я десь читав, що їх може бути лише 40", – цитує Коутса агентство Reuters.

Для порівняння, на Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулась у 2021 році за кілька місяців до повномасштабного російського вторгнення, збірна Олімпійського комітету Росії налічувала понад 330 спортсменів.

На Олімпіаді-2024 в Парижі росіянам дозволили брати участь лише в нейтральному статусі, національна символіка Росії буде заборонена.

Росія не наважилась оголосити формальний бойкот Олімпійських ігор.

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