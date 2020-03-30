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Минздрав назвал 240 больниц для госпитализации с коронавирусом: список

Минздрав назвал 240 больниц для госпитализации с коронавирусом: список - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
30.03.2020, 11:39

Министерство здравоохранения определило 240 точек по стране, куда будут везти пациентов с коронавирусной болезнью

Министерство здравоохранения определило 240 больниц и медцентров, которые будут первыми принимать пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

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Все эти учреждения, утверждают в Минздраве, имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь таким больным.

По данным Нацслужбы здоровья, в этих точках госпитализации предусмотрено 4100 мест для изоляции больных, а также 67 000 койко-мест. Количество аппаратов искусственной вентиляции легких в них - более 1800 единиц. В этих больницах работает 5855 врачей-инфекционистов, анестезиологов, терапевтов и педиатров.

Посмотреть список больниц и уровень их оснащенности можно по ссылке.

В Минздраве также отметили, что список таких больниц будет увеличиваться "в случае необходимости".  

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Анастасия Тугай
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