Минздрав назвал 240 больниц для госпитализации с коронавирусом: список

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Министерство здравоохранения определило 240 больниц и медцентров, которые будут первыми принимать пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Все эти учреждения, утверждают в Минздраве, имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь таким больным.

По данным Нацслужбы здоровья, в этих точках госпитализации предусмотрено 4100 мест для изоляции больных, а также 67 000 койко-мест. Количество аппаратов искусственной вентиляции легких в них - более 1800 единиц. В этих больницах работает 5855 врачей-инфекционистов, анестезиологов, терапевтов и педиатров.

Посмотреть список больниц и уровень их оснащенности можно по ссылке.

В Минздраве также отметили, что список таких больниц будет увеличиваться "в случае необходимости".

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В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.