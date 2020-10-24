MMA. Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи: где и когда смотреть бой UFC 254

Поединок между бойцами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи состоится сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах

24 октября в ОАЭ в рамках турнира UFC 254 состоится бой за титул чемпиона в смешанных единоборствах в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи.

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Нурмагомедову – 32 года, он провел 28 боев в смешанных единоборствах, выиграв все. Гейджи – 31 год, на его счету 24 боя – 22 победы, два поражения.

Нурмагомедов уже защищал титул чемпиона UFC в легком весе, были повержены – Эл Яквинта, Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Бойцовский вечер с предварительным кардом начнется в 19:00, основной кард – в 21:00. Бой Хабиба против Гейджи начнется в 23:00. В Украине трансляцию боя проведет Setanta Sports.

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