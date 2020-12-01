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"Мне повезло с легкими симптомами". Чемпион мира Формулы-1 Хэмилтон заболел коронавирусом

01.12.2020, 15:56
Льюис Хэмилтон (фото - Bryn Lennon_EPA)

Британский гонщик и чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сообщил, что заболел COVID-19. Из-за этого ему придется пропустить Гран-при Сахира в Бахрейне, пишет BBC.

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Гонщик отметил, что он "опустошен, что не сможет участвовать в гонках на этих выходных", но его приоритет – следовать протоколам и защищать других.

"Мне действительно повезло, что я чувствую себя нормально с легкими симптомами. Пожалуйста, заботьтесь о себе. Вы никогда не будете слишком осторожными", – подчеркнул Хэмилтон.

Гонка в это воскресенье станет первым заездом, который британец пропустит с момента своего дебюта в 2007 году в Австралии.

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Дарья Мостовая
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Формула-1 чемпион Льюис Хэмилтон коронавирус

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