"Мне повезло с легкими симптомами". Чемпион мира Формулы-1 Хэмилтон заболел коронавирусом

Британский гонщик и чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сообщил, что заболел COVID-19. Из-за этого ему придется пропустить Гран-при Сахира в Бахрейне, пишет BBC.

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Гонщик отметил, что он "опустошен, что не сможет участвовать в гонках на этих выходных", но его приоритет – следовать протоколам и защищать других.

"Мне действительно повезло, что я чувствую себя нормально с легкими симптомами. Пожалуйста, заботьтесь о себе. Вы никогда не будете слишком осторожными", – подчеркнул Хэмилтон.

Гонка в это воскресенье станет первым заездом, который британец пропустит с момента своего дебюта в 2007 году в Австралии.

В марте 2020 года руководитель программы развития гонщиков предложил специально заразить пилотов Формулы-1 коронавирусом, чтобы те переболели, пока сезон приостановлен.

15 ноября Хэмилтон повторил рекорд Шумахера – он первым пришел к финишу на Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1.

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Дарья Мостовая

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