На этапе ралли "Дакар" вертолет врезался в грузовик КамАЗ – видео
На последнем этапе ралли "Дакар" грузовик российской команды "КамАЗ-мастер" столкнулся с телевизионным вертолетом. Об этом пишет Eurosport.
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На видео заметно, что во время прохождения участка вертолет организаторов решил пролететь прямо над грузовиком. В результате КамАЗ, подпрыгнув, задел крышей один из полозьев вертолета. Удар оказался небольшой, поэтому пилот вертолета сразу же взлетел выше.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #داكار2021 #داكار_السعودية2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath (@Muaath___) January 15, 2021
В Twitter гонок сообщается, что аргентинец Кевин Бенавидес с 5-минутным преимуществом выиграл первый в своей карьере "Дакар".
В автомобильном зачете победил француз Стефан Петерансель, который одержал рекордную 14-ю победу в соревновании. Гонку грузовиков выиграла российская команда "КамАЗ-мастер".
Congratulations to all the winners and to all those who took part!#Dakar2021 pic.twitter.com/nVvcegTB7f— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021
- В 2019 году с гонки ралли "Дакар" дисквалифицировали российский экипаж, который возглавлял Андрей Каргинов, за то, что он на КАМАЗе наехал на зрителя и не остановился.
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