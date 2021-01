На этапе ралли "Дакар" вертолет врезался в грузовик КамАЗ – видео

На последнем этапе ралли "Дакар" грузовик российской команды "КамАЗ-мастер" столкнулся с телевизионным вертолетом. Об этом пишет Eurosport.

На видео заметно, что во время прохождения участка вертолет организаторов решил пролететь прямо над грузовиком. В результате КамАЗ, подпрыгнув, задел крышей один из полозьев вертолета. Удар оказался небольшой, поэтому пилот вертолета сразу же взлетел выше.

В Twitter гонок сообщается, что аргентинец Кевин Бенавидес с 5-минутным преимуществом выиграл первый в своей карьере "Дакар".

В автомобильном зачете победил француз Стефан Петерансель, который одержал рекордную 14-ю победу в соревновании. Гонку грузовиков выиграла российская команда "КамАЗ-мастер".

Congratulations to all the winners and to all those who took part!#Dakar2021 pic.twitter.com/nVvcegTB7f