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На этапе ралли "Дакар" вертолет врезался в грузовик КамАЗ – видео

16.01.2021, 10:02
На этапе ралли
Ралли Дакар

На последнем этапе ралли "Дакар" грузовик российской команды "КамАЗ-мастер" столкнулся с телевизионным вертолетом. Об этом пишет Eurosport.  

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На видео заметно, что во время прохождения участка вертолет организаторов решил пролететь прямо над грузовиком. В результате КамАЗ, подпрыгнув, задел крышей один из полозьев вертолета. Удар оказался небольшой, поэтому пилот вертолета сразу же взлетел выше.

В Twitter гонок сообщается, что аргентинец Кевин Бенавидес с 5-минутным преимуществом выиграл первый в своей карьере "Дакар".

В автомобильном зачете победил француз Стефан Петерансель, который одержал рекордную 14-ю победу в соревновании. Гонку грузовиков выиграла российская команда "КамАЗ-мастер". 

Станислав Стороженко
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