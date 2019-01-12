Россиян исключили из ралли Дакар за наезд на зрителя: видео

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На ралли "Дакар" дисквалифицировали российский экипаж, который возглавлял Андрей Каргинов, за то, что он на КАМАЗе наехал на зрителя и не остановился. Об этом сообщили организаторы заезда в Facebook.

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Машина Каргинова наехала на 60-летнего жителя Южной Африки - он наблюдал за гонкой вне зоны для зрителей. У мужчины перелом бедренной кости.

Отмечается, что россиян исключили из гонки по решению жюри именно потому, что они не остановились, чтобы проверить состояние пострадавшего зрителя.

В январе прошлого года на "Дакаре" гоночную машину чуть не смыло в океан, гонщик со штурманом руками тащили ее из воды.