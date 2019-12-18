Назван лучший бомбардир 2019 года в украинском футболе

Жуниор Мораес (фото - ЕРА)

Форвард донецкого футбольного клуба "Шахтер" Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром Украинской премьер-лиги в нынешнем году. Об этом пишет Трибуна.

На счету украинско-бразильского нападающего - 20 голов: в весенней части сезона 2018/2019 он забил пять, в осенней был втрое эффективнее - 15 мячей.

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Мораес на четыре гола опередил хавбека киевсого "Динамо" Виктора Цыганкова.

Когда забивал:

Таблица: ua.tribuna.com

Мораес родился 15 апреля 1987 года в городе Сантус (Бразилия) в футбольной семье: его отец играл на профессиональном уровне за "Фламенго" и "Сантос". 15 марта 2019 года указом президента Петра Порошенко он получил гражданство Украины, а через несколько дней после этого получил вызов в национальную сборную Украины.