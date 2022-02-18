Олимпиада-2022. Украинская бобслеистка Гунько сдала положительный допинг-тест

В допинг-пробе Лидии Гунько было обнаружено вещество, которое относится к группе андрогенных анаболических стероидов. Об этом сообщает Международное агентство тестирования (ITA).

ITA cообщает, что образец был взят 14 февраля 2022 года во время соревновательного антидопингового контроля на Олимпиаде-2022.

17 февраля 2022 года о результате сообщила аккредитованная WADA лаборатория Пекина.

По антидопинговым правилам МОК, Гунько отстранена от соревнований на время расследования. Но она имеет право подать заявку на изучение пробы образца "Б" и обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать временное отстранение от соревнований.

Это уже второй допинг-случай Украины на Играх в Пекине. Изначально положительную пробу обнаружили у лыжницы Валентины Каминской. 17 февраля Каминская заявила о завершении карьеры.

На Олимпийских играх в Пекине Лидия Гунько показала 20-й результат в монобобе.

Гунько – экс-стронгвумен, выигрывала в вторые места на World's Strongest Woman-2016 і Arnold-2017.

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Ольга Модіна

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