Олимпиада-2022. Украинская бобслеистка Гунько сдала положительный допинг-тест
В допинг-пробе Лидии Гунько было обнаружено вещество, которое относится к группе андрогенных анаболических стероидов. Об этом сообщает Международное агентство тестирования (ITA).
ITA cообщает, что образец был взят 14 февраля 2022 года во время соревновательного антидопингового контроля на Олимпиаде-2022.
17 февраля 2022 года о результате сообщила аккредитованная WADA лаборатория Пекина.
По антидопинговым правилам МОК, Гунько отстранена от соревнований на время расследования. Но она имеет право подать заявку на изучение пробы образца "Б" и обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать временное отстранение от соревнований.
Это уже второй допинг-случай Украины на Играх в Пекине. Изначально положительную пробу обнаружили у лыжницы Валентины Каминской. 17 февраля Каминская заявила о завершении карьеры.
На Олимпийских играх в Пекине Лидия Гунько показала 20-й результат в монобобе.
Гунько – экс-стронгвумен, выигрывала в вторые места на World's Strongest Woman-2016 і Arnold-2017.
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