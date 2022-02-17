Непобедимая Канада, потеря медали из-за "контакта" и новый рекорд – результаты Олимпиады

Падения в фигурном катании, толкания в фристайле и норвежский триумф – коротко про 17 февраля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Фигурное катание: полностью пьедестала ОКР не было

В преддверии Олимпиады большинство экспертов считали, что на пьедестале точно будут представительницы ОКР. В России же уверяли – что пьедестал будет полностью их, только вопрос – кто именно, какое место займет. Но сценарий изменился сразу после командного турнира, когда разразился скандал о допинге Камиллы Валиевой. Ей разрешили выступать в женском турнире, потому что девочке 15 лет, поэтому она является "защищенной персоной", к ней другие требования и наказания.

После короткой программы Валиева заняла первое место и имела преимущество от ближайших конкуренток чуть менее двух баллов. Однако в произвольной программе она не смогла подтвердить свой статус – несколько ошибок при выполнении элементов, падение… Как результат, пятое место за произвольную программу и четвертое – в общем.

1. Анна Щербакова (ОКР) – 255.95 балла.

2. Александра Трусова (ОКР) – 251.73 балла

3. Каори Сакамото (Япония) – 233.13 балла

Читайте также: Фигуристке Валиевой, у которой обнаружили допинг, разрешили выступать на Олимпиаде-2022

Женский хоккей: снова золотая Канада

Сборная Канада отмечает юбилейное золото в женском хоккее. В седьмой раз подряд канадки и сборная США встретились в финале. И сразу игра пошла по сценарию "кленовых". Сара Нерс и Мари-Филипп Пулен уже в первом периоде отличились в воротах американок. Во втором – канадки забили еще и третью шайбу команде США. Американки наконец-то проснулись на 37-й минуте. Сначала Хиллари Найт сократила счет, затем Аманда Кессел забила вторую шайбу "кленовым", но расписать мировую так и не удалось. Сборная Канада – олимпийские чемпионки 2022 года.

СПРАВКА: Женский хоккей дебютировал на Играх в 1998 году. Олимпийское чемпионство всегда разыгрывали только США и Канада. Американская команда выигрывала золото в 1998 и 2018 году, "кленовые" были чемпионками с 2002 по 2014 (т.е. четыре финала были за канадками), а теперь юбилейное золото в 2022 году.

Мари-Филипп Пулен стала первой хоккеисткой, забрасывающей шайбы в ворота соперниц в четырех финалах Олимпиад. Ранее такое достижение не удавалось ни в женском, ни в мужском хоккее.

Пулен дважды "забивала" в ворота сборной США на Играх в Ванкувере и Сочи, а также на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане отметилась одной шайбой в американские ворота.

MVP Олимпиады назвали Брайан Дженнер, которая за семь матчей забила девять голов и выполнила пять ассистов.

Бронзовые награды завоевала сборная Финляндии, которая обыграла Швейцарию со счетом 4:0.

Финал. Канада – США 3:2

"Бронзовый матч": Финляндия – Швейцария 4:0.

Читайте также: Рисковый прыжок, фарт и счастливая лопата – все о серебре Абраменко на Олимпиаде-2022

Конькобежный спорт: без олимпийского рекорда никак

Японская конькобежка Михо Такаги все же смогла завоевать олимпийское золото. Кажется, что в Пекине произошло настоящее "серебряное проклятие". Японка становилась второй на дистанциях 500 и 1500 м, а также в командном персьюте. Но 1000 м покорились, к тому же с олимпийским рекордом.

Такаги преодолела дистанцию ​​за 1:13.19, чем улучшила предыдущее время на 0.37 сек. Автором прошлого олимпийского рекорда (1:13.56) была Йорин Тер Морс, которую она установила на Играх в Пхенчхане.

1. Михо Такаги (Япония) 1:13.19.

2. Ютта Лэрдам (Нидерланды) +0.64.

3. Бриттани Боу (США) +1.4

Горнолыжный спорт: Швейцария забирает две награды

Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин выиграла золото в суперкомбинации. Серебряным призером стала ее соотечественница Венди Хольденер. Бронза досталась итальянке Федерике Бриньоне.

Для Гизина это уже вторая золотая Олимпиада. Она также становилась чемпионкой по комбинации в 2018 году. А в Пекине, кроме сегодняшнего золота, она выиграла бронзовую медаль в супергиганте.

1. Мишель Гизин (Швейцария) – 2.25,67.

2. Венди Хольденер (Швейцария) 1,05.

3. Федерико Бриньоне (Италия) +1,85.

Читайте также: Украинский спортсмен на Олимпиаде показал плакат "Нет войне в Украине"

Фристайл: потеря награды

В финал в ски-кроссе вышли Сандра Неслунд из Швеции, Даниэла Майер из Германии, Мариелль Томпсон из Канады и Фанни Смит из Швейцарии. До последних секунд спортсменки держались группой, но все же первой финишировала Неслунд, с отставанием в 0,3 сек – Томпсон из Канады. А вот борьба за бронзу оказалась эпичной. Третьей финишировала Смит и она должна была получить награду, но судьи пересмотрели один эпизод вовремя преодолению дистанции, и решили, что со стороны Смит был "контакт" относительно Майер, из-за чего та пошатнулась, потеряв равновесие. Поэтому Смит оставили без бронзы, а третьим призером стала именно Майер.

1. Сандра Неслунд (Швеция).

2. Мариелль Томпсон (Канада).

3. Даниэла Майер (Германия).

Лыжное двоеборье: Гробак – четырехкратный олимпийский чемпион

Норвежский квартет – Эспен Бьорнстад, Эспен Андерсен, Йенс Лурос Офтебро и Йорген Гробак – стал олимпийским чемпионом в эстафете лыжного двоеборья. Норвегия на 54,9 с опередила Германию, а третье место – у Японии.

Йорген Гробак стал двукратным олимпийским чемпионом Пекина. Ранее он выиграл золото в индивидуальном двоеборье. В общем – это его четвертое чемпионство.

1. Норвегия (Эспен Бьорнстад, Эспен Андерсен, Йенс Лурос Офтебро, Йорген Гробак) – 50:45,1.

2. Германия (Мануэль Файст, Юлиан Шмид, Эрик Френцель, Винценц Гайгер) +54,9.

3. Япония (Йосито Ватабе, Хидеаке Нагаи, Акито Ватабе, Риота Ямамото) +55,2.

Читайте также: COVID против Украины: как мы упустили шанс на медаль на Олимпиаде-2022

Медальный зачет: Норвегия уже недостижима?

Лидером в медальном зачете остается сборная Норвегии, у которой 14 золотых наград. Кроме того, в ее медальной корзине – семь серебра и восемь бронз.

Германия с десятью золотыми, семью серебряными и пятью бронзовыми наградами остается второй.

В США – по восемь золотых и серебряных медалей, а также пять бронзовых.

В лучшей пятерке также Швеция и Китай.

Что посмотреть на Олимпиаде 18 февраля?

Олимпийские игры уже заканчиваются, поэтому впереди почти одни финалы, тем интереснее следить за самыми жаркими состязаниями.

В 04:25 финальные выступления женщин-фристайлисток в хафпайпе.

В 06:10 определится первый финалист мужского хоккея – Финляндия играет против Словакии.

В 8:05 бронзовые награды в мужском керлинге разыграют Канада и США.

С 09:00 держите кулаки за Юлию Джиму, а также Анастасию Меркушину (запасную). Состоится биатлонный масстарт.

В 9:10 – финал мужского фристайла в дисциплине "ски-кросс".

В 10:30 мужчины будут преодолевать конькобежные 1000 м.

11 часов. Успеете немного отдохнуть и снова снимайте кулаки, но на этот раз уже при Дмитрии Подручном и Артеме Приму. Биатлон. Мужской масстарт.

12:30 – пары начинают борьбу за награду в фигурном катании.

В 14:05 полуфинальные матчи в женском керлинге: Швеция против Великобритании и Япония против Швейцарии.

И напоследок – второй полуфинал мужского хоккея. Швеция попытается выбить из борьбы за награду команду ОКР.

Ольга Модіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.