Олимпиакос – фанатам: избегайте общественного транспорта в Киеве

Фото: olympiacos.org

Греческий футбольный клуб "Олимпиакос", который завтра в Киеве встретится с "Динамо", объявил матч как "матч с высоким риском" и дал своим фанатам строгие рекомендации по безопасности. Сообщение опубликовано на сайте клуба.

Сказано, что перед этим руководство клуба провело консультации в украинской полицией.

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В частности, фанатам "Олимпиакоса" не рекомендуется:

- вступать в политические дискуссии, особенно на тему войны на востоке Украины;

- использование флаг или другие символы Российской Федерации;

- использовать форму и символику футбольного клуба "Олимпиакос";

- использовать флаг и другие символы СССР;

- использовать форму и символику московского клуба Спартак;

- использовать коммунистическую символику.

Также греческим фанатам не рекомендуется пользоваться общественным транспортом в Киеве, а лучше передвигаться на такси.

Матч "Олимпиакос" - "Динамо" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы состоится завтра, 21 февраля, в Киеве.

14 февраля "Олимпиакос" и киевское "Динамо" сыграли вничью - 2:2.

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