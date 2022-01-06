"Он хорош на линии". Украинский вратарь сыграл за "Реал" и получил похвалу от легенды

Украинский вратарь Андрей Лунин провел первый в сезоне матч за мадридский "Реал". Наставник мадридского клуба, легендарный тренер Карло Анчелотти, похвалил голкипера, передает пресс-служба команды.

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Лунин появился на поле в поединке 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно". В этом сезоне он является дублером Тибо Куртуа, так что это был первый официальный поединок для украинца в сезоне.

"Реал" обыграл оппонента со счетом 3:1. Единственный гол Лунин пропустил от Дани Веги, который пробил в дальнюю девятку с близкого расстояния.

При этом Лунин сделал три сейва и получил оценку 6,9 из 10 от статистического портала Sofascore. Точность пасов украинца была низкой – 26%.

"Лунин хорошо сыграл на линии, конечно, были некоторые ошибки в игре ногами, но мне нравится вратарь, который хорош на линии", – прокомментировал игру украинца Анчелотти.

Наставник отметил, что игру ногами можно улучшить. При этом он сказал, что Лунин необязательно будет играть все матчи в Кубке Испании, однако и все матчи в Чемпионате, Ла Лиге, не принадлежат Куртуа.

Летом 2018-го Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари". Украинец первые два сезона провел в арендах, выступая за "Леганес", "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо".

В прошлом сезоне Лунин был резервным вратарем "Реала". Дебют в официальных матчах за "галактикос" не удался – матч 1/16 финала Кубка Испании завершился сенсационным поражением "Реала" от "Алькояно" из третьего по силе дивизиона страны.

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Марк Сировой

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