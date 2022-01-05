Футбол. ФИФА выбрала три лучших гола 2021 года – видео
Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала три лучших гола 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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Авторы трех лучших голов будут претендовать на премии имени легендарного венгерского форварда Ференца Пушкаша. Ее вручат на виртуальной церемонии из Цюриха 17 января.
В топ-3 вошли голы:
– Гол Эрика Ламелы в матче "Арсенал" – "Тоттенхэм", Английская Премьер-лига. Аргентинский хавбек забил под дальнюю штангу рабоной – ударом, когда бьющая нога заводится за опорную.
– Гол Патрика Шика в матче Чехия – Шотландия, Евро-2020. Чешский форвард забил с центра поля, забросив мяч за шиворот вратарю.
– Гол Мехди Тареми в матче "Челси" – "Порту", Лига чемпионов. Иранец забил в девятку ударом через себя после фланговой подачи.
- Премию Пушкаша сезона 2019/20 выиграл южнокорейский полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин за гол в стиле Марадоны.
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