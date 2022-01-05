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Футбол. Шевченко зовут возглавить сборную Польши перед матчем с Россией – Przegląd Sportow

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 12:09
Футбол. Шевченко зовут возглавить сборную Польши перед матчем с Россией – Przegląd Sportow - Фото
Андрей Шевченко (Фото – Genoa CFC/Facebook)

Бывший тренер сборной Украины по футболу, а ныне главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши. Об этом сообщает польская спортивная газета Przegląd Sportowy.

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Польская федерация футбола, по информации СМИ, ведет переговоры с итальянским клубом о выкупе контракта украинского специалиста, который рассчитан до лета 2024 года.

Сборные Польши и России 24 марта в Москве проведут стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Как отмечает автор статьи, перспектива выступления польской сборной в Москве под руководством украинского тренера "будоражит воображение".

Издание напомнило, что ФИФА и УЕФА "старательно избегают" напряженной политической ситуации (между Украиной и Россией, – ред.) и оккупацией Крыма, что "не должно затронуть тренера", но "напряжение в матче значительно бы повысилось".

Комментариев Андрея Шевченко на данный момент пока нет.

Александр Матвиенко
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Чемпионат мира по футболу Россия польша футбол андрей шевченко
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