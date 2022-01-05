Футбол. Шевченко зовут возглавить сборную Польши перед матчем с Россией – Przegląd Sportow
Бывший тренер сборной Украины по футболу, а ныне главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши. Об этом сообщает польская спортивная газета Przegląd Sportowy.
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Польская федерация футбола, по информации СМИ, ведет переговоры с итальянским клубом о выкупе контракта украинского специалиста, который рассчитан до лета 2024 года.
Сборные Польши и России 24 марта в Москве проведут стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года.
Как отмечает автор статьи, перспектива выступления польской сборной в Москве под руководством украинского тренера "будоражит воображение".
Издание напомнило, что ФИФА и УЕФА "старательно избегают" напряженной политической ситуации (между Украиной и Россией, – ред.) и оккупацией Крыма, что "не должно затронуть тренера", но "напряжение в матче значительно бы повысилось".
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- Летом 2021 года сборная Украины не без везения добилась на Евро-2020 исторического успеха – вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Однако после турнира Шевченко сообщил, что его контракт закончился.
- Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины. В Украинской ассоциации футбола заявили, что присылали Шевченко предложение о продлении контракта, но тот не ответил.
- 7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа". Сборную Украины сейчас тренирует Александр Петраков, он вывел команду в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 и лишился приставки и. о.
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