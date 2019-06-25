Опубликовали расписание матчей Украины в Евро-2019 по футзалу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил расписание матчей юношеского Евро-2019 по футзалу. Об этом сообщает Ассоциация футзала Украины.
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2019 (U-19) по футзалу:
8 сентября, 12:30. Украина (U-19) – Нидерланды (U-19);
9 сентября, 15:00. Украина (U-19) – Испания (U-19);
11 сентября, 15:00. Хорватия (U-19) – Украина (U-19).
Ранее украинский футболист подписал контракт с московским "Динамо".
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