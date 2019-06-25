Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.06.2019, 16:50

Опубликовали расписание матчей Украины в Евро-2019 по футзалу

Опубликовали расписание матчей Украины в Евро-2019 по футзалу - Фото
Фото: pixabay.com

Украина начнет участие в матчах по футзалу 8 сентября и сыграет с Нидерландами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил расписание матчей юношеского Евро-2019 по футзалу. Об этом сообщает Ассоциация футзала Украины.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2019 (U-19) по футзалу:

8 сентября, 12:30. Украина (U-19) – Нидерланды (U-19);
9 сентября, 15:00. Украина (U-19) – Испания (U-19);
11 сентября, 15:00. Хорватия (U-19) – Украина (U-19).

Ранее украинский футболист подписал контракт с московским "Динамо". 

Смотрите также: Футбол. Шевченко забил в матче легенд "Челси" и "Реала": видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, футзал, расписание
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 