Футбол. Шевченко забил в матче легенд "Челси" и "Реала": видео

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На Сантьяго Бернабеу состоялся матч легенд королевского клуба против "Челси"

В Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу состоялся матч легенд мадридского "Реала" против легенд лондонского "Челси". iSport сообщает, что в матче принял участие тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Шевченко на 23-й минуте забил пенальти.

Он выступал за лондонский клуб с 2006 по 2008 год, потом ушел в аренду в "Милан". В сезоне 2009/2010 сыграл матч за "Челси", после чего вернулся в "Динамо".

Тем не менее, гол тренера сборной Украины не помог "Челси". Игра закончилась победой "Реала" со счетом 5:4.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Испании и нескольких ведущих европейских клубов Фернандо Торрес завершил карьеру.

Торрес выходил на поле за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси" и "Милан". Последний сезон он провел в японском клубе "Саган Тосу".

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Теги: футбол, Реал, андрей шевченко, челси
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