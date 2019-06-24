Футбол. Шевченко забил в матче легенд "Челси" и "Реала": видео

В Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу состоялся матч легенд мадридского "Реала" против легенд лондонского "Челси". iSport сообщает, что в матче принял участие тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Шевченко на 23-й минуте забил пенальти.

Он выступал за лондонский клуб с 2006 по 2008 год, потом ушел в аренду в "Милан". В сезоне 2009/2010 сыграл матч за "Челси", после чего вернулся в "Динамо".

Тем не менее, гол тренера сборной Украины не помог "Челси". Игра закончилась победой "Реала" со счетом 5:4.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Испании и нескольких ведущих европейских клубов Фернандо Торрес завершил карьеру.

Торрес выходил на поле за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси" и "Милан". Последний сезон он провел в японском клубе "Саган Тосу".