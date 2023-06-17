Отбор на Евро-2024. Украина осуществила камбэк и взяла победу над Северной Македонией

В пятницу, 16 июня, в Скопье в рамках второго матча квалификации на Евро-2024 встречались сборные Украины и Северной Македонии, и Украина одержала победу со счетом 3:2. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Первый гол был за Северной Македонией. На 31-й минуте Барди забил с пенальти.

Второй гол – тоже в ворота Украины. На 39-й минуте мяч забил Эльмаса после удара с дистанции.

Во втором тайме украинцам удалось перевернуть игру.

На 62-й минуте Забарный ударом головой переправил мяч в дальний угол ворот македонцев после подачи с угла поля от Цыганкова.

На 67-й минуте гол македонцам забил Конопля, а на 83-й – Цыганков.

7 июня сборная Украины по футболу получила нового главного тренера – контракт с Украинской ассоциацией футбола подписал Сергей Ребров.

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