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Отбор на Евро-2024. Украина осуществила камбэк и взяла победу над Северной Македонией

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 00:13
Отбор на Евро-2024. Украина осуществила камбэк и взяла победу над Северной Македонией - Фото
Фото - УАФ

В пятницу, 16 июня, в Скопье в рамках второго матча квалификации на Евро-2024 встречались сборные Украины и Северной Македонии, и Украина одержала победу со счетом 3:2. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Первый гол был за Северной Македонией. На 31-й минуте Барди забил с пенальти.

Второй гол – тоже в ворота Украины. На 39-й минуте мяч забил Эльмаса после удара с дистанции.

Во втором тайме украинцам удалось перевернуть игру.

На 62-й минуте Забарный ударом головой переправил мяч в дальний угол ворот македонцев после подачи с угла поля от Цыганкова.

На 67-й минуте гол македонцам забил Конопля, а на 83-й – Цыганков.

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Оксана Житнюк
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футболCеверная Македония
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