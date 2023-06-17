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Відбір на Євро-2024. Україна здійснила камбек і взяла перемогу над Північною Македонією

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 00:13
Відбір на Євро-2024. Україна здійснила камбек і взяла перемогу над Північною Македонією - Фото
Фото - УАФ

У п'ятницю, 16 червня, в Скоп'є в рамках другого матчу кваліфікації на Євро-2024 зустрічалися збірні України та Північної Македонії, і Україна одержала перемогу з рахунком 3:2. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

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Перший гол був за Північною Македонією. На 31-й хвилині Барді забив з пенальті.

Другий гол – теж у ворота України. На 39-й хвилині м'яч забив Ельмас після удару з дистанції.

У другому таймі українцям вдалося перевернути гру.

На 62-й хвилині Забарний ударом головою переправив м'яча у дальній кут воріт македонців після подачі з кута поля від Циганкова.

На 67-й хвилині гол македонцям забив Конопля, а на 83-й – Циганков.

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Оксана Житнюк
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футболПівнічна Македонія
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