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Голову УАФ Павелка відправили до СІЗО на 60 діб. За нього поручалися Блохін та Бєланов: відео

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 10:14
Голову УАФ Павелка відправили до СІЗО на 60 діб. За нього поручалися Блохін та Бєланов: відео - Фото
Андрій Павелко у суді (Фото: скриншот з відео)

Шевченківський районний суд Львова заарештував голову Української асоціації футболу Андрія Павелка на 60 діб — він проведе два місяці у слідчому ізоляторі. Про це повідомило спортивне видання Football Hub.

Суддя Білінська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу і ухвалила змінити запобіжний захід на утримання під вартою строком на 60 діб.

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Публикация от Footballhub (@foothubua)

Спортивне видання Fanday повідомляло, що на перше слухання у Львові 15 червня Павелко привів із собою низку поручителів, серед яких виявилися відомі українські футболісти та володарі "Золотого м'яча" Ігор Бєланов та Олег Блохін.

Павелка підозрюють у розкраданні грошей на будівництві заводу з виробництва штучної трави.

Кримінальне провадження №52018000000000539, в якому фігурує Павелко, було відкрите Національним антикорупційним бюро ще 2018 року після виходу журналістського розслідування Bihus.info.

Тоді журналісти виявили, що в Мінрегіонбуді розробили типовий проєкт будівництва футбольних майданчиків зі штучним покриттям і у ньому орієнтували замовників лише на одне покриття, а саме – з заводу ФФУ за технологією німецької компанії Polytan.

Приблизно тоді ж стало відомо, що ФФУ закуповувала обладнання для заводу через компанію S.D.T FZE з Об'єднаних Арабських Еміратів з переплатою, сума якої нібито становила понад $1 млн.

Пізніше справа про завод штучної трави опинилася у Головному слідчому управлінні Нацполіції, яке 22 листопада 2022 року повідомило Павелку про підозру. Йому інкримінували ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу.

Дмитро Гриниченко
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судфутболкорупціяуафСІЗОандрій павелко
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