Главу УАФ Павелко отправили в СИЗО на 60 суток. За него поручались Блохин и Беланов: видео

Шевченковский районный суд Львова арестовал главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко на 60 суток — он проведет два месяца в следственном изоляторе. Об этом сообщило спортивное издание Football Hub.

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Судья Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения и постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток.

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Спортивное издание Fanday сообщало, что на первое слушание во Львове 15 июня Павелко привел с собой ряд поручителей, среди которых оказались известные украинские футболисты и обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин.

Павелко подозревают в хищении денег на строительстве завода по производству искусственной травы.

Уголовное производство №52018000000000539, в котором фигурирует Павелко, было открыто Национальным антикоррупционным бюро еще в 2018 году после выхода журналистского расследования Bihus.info.

Тогда журналисты обнаружили, что в Минрегионстрое разработали типовой проект строительства футбольных площадок с искусственным покрытием и в нем ориентировали заказчиков только на одно покрытие, а именно – с завода ФФУ по технологии немецкой компании Polytan.

Приблизительно тогда же стало известно, что ФФУ закупала оборудование для завода через компанию S.D.T. FZE из Объединенных Арабских Эмиратов с переплатой, сумма которой якобы составила более $1 млн.

Позже дело о заводе искусственной травы оказалось в Главном следственном управлении Нацполиции, которое 22 ноября 2022 года сообщило Павелко о подозрении. Ему инкриминировали ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

В ноябре 2022 года Печерский суд Киева уже арестовывал Павелко по этому делу, однако он вышел под залог в 9,88 млн грн.

Андрей Павелко возглавляет Федерацию футбола Украины и сменившую ее Украинскую ассоциацию футбола с марта 2015 года. В 2014-2019 годах он был депутатом Верховной Рады от БПП.

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