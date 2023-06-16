UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Главу УАФ Павелко отправили в СИЗО на 60 суток. За него поручались Блохин и Беланов: видео

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 10:14
Главу УАФ Павелко отправили в СИЗО на 60 суток. За него поручались Блохин и Беланов: видео - Фото
Андрей Павелко в суде (Фото: скриншот с видео)

Шевченковский районный суд Львова арестовал главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко на 60 суток — он проведет два месяца в следственном изоляторе. Об этом сообщило спортивное издание Football Hub.

Судья Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения и постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Footballhub (@foothubua)

Спортивное издание Fanday сообщало, что на первое слушание во Львове 15 июня Павелко привел с собой ряд поручителей, среди которых оказались известные украинские футболисты и обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин.

Павелко подозревают в хищении денег на строительстве завода по производству искусственной травы.

Уголовное производство №52018000000000539, в котором фигурирует Павелко, было открыто Национальным антикоррупционным бюро еще в 2018 году после выхода журналистского расследования Bihus.info.

Тогда журналисты обнаружили, что в Минрегионстрое разработали типовой проект строительства футбольных площадок с искусственным покрытием и в нем ориентировали заказчиков только на одно покрытие, а именно – с завода ФФУ по технологии немецкой компании Polytan.

Приблизительно тогда же стало известно, что ФФУ закупала оборудование для завода через компанию S.D.T. FZE из Объединенных Арабских Эмиратов с переплатой, сумма которой якобы составила более $1 млн.

Позже дело о заводе искусственной травы оказалось в Главном следственном управлении Нацполиции, которое 22 ноября 2022 года сообщило Павелко о подозрении. Ему инкриминировали ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

В ноябре 2022 года Печерский суд Киева уже арестовывал Павелко по этому делу, однако он вышел под залог в 9,88 млн грн.

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупцияАндрей Павелкосудфутболсизоуаф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 