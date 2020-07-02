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Первая ракетка мира Джокович сдал еще один тест на COVID-19 – он отрицательный

Первая ракетка мира Джокович сдал еще один тест на COVID-19 – он отрицательный - Фото
Новак Джокович (Фото: novakdjokovic.com)
02.07.2020, 17:07

Лучший теннисист мира Новак Джокович получил отрицательный результат теста на COVID-19 – через 10 дней после положительного

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович и его жена получили отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила его команда через 10 дней после объявления о том, что пара заразилась коронавирусом, передает ESPN.

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Отмечается что Джокович с женой сдали ПЦР-тесты в Белграде.

В заявлении команды говорится, что у Джоковича и его жены после первого положительного теста не было симптомов COVID-19, все это время они находились в самоизоляции в столице Сербии.

Джокович был четвертым игроком, заразившимся вирусом после участия в матчах в Белграде и Задаре. Другие спортсмены – трехкратный полуфиналист Большого шлема Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

  • 23 июня сообщалось, что Джокович вместе с членами семьи и команды сделал тест после возвращения с благотворительного турнира в Белгарде и Задаре. COVID-19 выявили у него и супруги, тесты детей – отрицательные. На турнире не соблюдались нормы социального дистанцирования: игроки обнимались, жали руки и вместе позировали для фотокамер.

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Наталия Медведева
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