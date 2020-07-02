Первая ракетка мира Джокович сдал еще один тест на COVID-19 – он отрицательный

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович и его жена получили отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила его команда через 10 дней после объявления о том, что пара заразилась коронавирусом, передает ESPN.
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Отмечается что Джокович с женой сдали ПЦР-тесты в Белграде.
В заявлении команды говорится, что у Джоковича и его жены после первого положительного теста не было симптомов COVID-19, все это время они находились в самоизоляции в столице Сербии.
Джокович был четвертым игроком, заразившимся вирусом после участия в матчах в Белграде и Задаре. Другие спортсмены – трехкратный полуфиналист Большого шлема Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.
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