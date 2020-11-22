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Плавание. Украинец побил рекорд Европы, державшийся восемь лет

22.11.2020, 13:37
Плавание. Украинец побил рекорд Европы, державшийся восемь лет - Фото
Михаил Романчук (Фото - Mykhailo Romanchuk - Instagram)

Украинец Михаил Романчук побил рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем. Мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту

Пловец из Украины Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем в рамках International Swimming League. Об этом сообщает Sport Arena

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Романчук показал результат - 7:25,73. Он выступает за итальянскую команду Aqua Centurions. Предыдущий рекорд принадлежал французу Яннику Аньелю (7:29,17), державшийся восемь лет. 

Мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту (7:23,42). 

Романчук – двукратный чемпион Европы в Глазго, серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу.

Владислав Сердюк
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Михаил Романчук плавание рекорд

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