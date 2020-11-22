Плавание. Украинец побил рекорд Европы, державшийся восемь лет

Украинец Михаил Романчук побил рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем. Мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту

Пловец из Украины Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем в рамках International Swimming League. Об этом сообщает Sport Arena.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Романчук показал результат - 7:25,73. Он выступает за итальянскую команду Aqua Centurions. Предыдущий рекорд принадлежал французу Яннику Аньелю (7:29,17), державшийся восемь лет.

Мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту (7:23,42).

Романчук – двукратный чемпион Европы в Глазго, серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу.

7 апреля 2019 года сообщалось, что украинская спортсменка Марта Федина победила на турнире мировой серии FINA по артистическому плаванию в Греции.

26 января 2020-го украинец установил мировой рекорд среди юниоров.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.