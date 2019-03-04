По уши в грязи: украинка выиграла велогонку на Кипре - фото

Фото: facebook.com/CyprusSunshineCup

Украинская велосипедистка Яна Беломоина выиграла золотую медаль на престижной гонке Cyprus Sunshine Cup, которая проходила 3 марта в городе Аматус, Кипр. Об этом сообщает сайт турнира.

Беломоина, чемпионка Европы-2017 по маутинбайку, обошла ближайшую преследовательницу бельгийскую спортсменку Мишель Гитчи на три с лишним минуты и завоевала первую победу в сезоне и вторую в карьере на Кипре.

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Дистанция гонки состоит из пяти кругов длиной по 4,72 километра по пересеченной местности.

Гонка на Кипре - одна из самых старых и престижных в маутинбайке.

Фото: facebook.com/Yana-Belomoina-594193027327878

Иллюстративное видео с этой гонки:

На чемпионате Европы в Глазго украинцы завоевали пять наград - две серебряные (Андрей Проценко, Юлия Левченко - оба прыжки в высоту) и три бронзовые (Ольга Саладуха - тройной прыжок; Марина Бех-Романчук - прыжки в длину; Ольга Ляхова - 800 метров).