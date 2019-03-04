Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.03.2019, 23:59

По уши в грязи: украинка выиграла велогонку на Кипре - фото

По уши в грязи: украинка выиграла велогонку на Кипре - фото - Фото
Фото: facebook.com/CyprusSunshineCup

Гонка на Кипре - одна из самых старых и самых престижных в мире маутинбайка

Реклама
Реклама

Украинская велосипедистка Яна Беломоина выиграла золотую медаль на престижной гонке Cyprus Sunshine Cup, которая проходила 3 марта в городе Аматус, Кипр. Об этом сообщает сайт турнира.

Беломоина, чемпионка Европы-2017 по маутинбайку, обошла ближайшую преследовательницу бельгийскую спортсменку Мишель Гитчи на три с лишним минуты и завоевала первую победу в сезоне и вторую в карьере на Кипре.

Реклама

Дистанция гонки состоит из пяти кругов длиной по 4,72 километра по пересеченной местности.

Гонка на Кипре - одна из самых старых и престижных в маутинбайке.

Фото: facebook.com/Yana-Belomoina-594193027327878

Иллюстративное видео с этой гонки:

На чемпионате Европы в Глазго украинцы завоевали пять наград - две серебряные (Андрей Проценко, Юлия Левченко - оба прыжки в высоту) и три бронзовые (Ольга Саладуха - тройной прыжок; Марина Бех-Романчук - прыжки в длину; Ольга Ляхова - 800 метров).

Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, велоспорт, велогонка, Яна Беломоина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 