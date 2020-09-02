Представлен логотип Олимпийских игр-2028. Его помогали создать Билли Айлиш и Риз Уизерспун

В США показали логотип летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе

Организационный комитет летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе, показал логотип соревнований. Его опубликовали в Twitter оргкомитета.

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We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a — LA28 (@LA28) September 1, 2020

На логотипе изображаются буквы LA и число 28. Буква А имеет 26 вариаций, которые будут постоянно меняться.

При создании логотипа помогали певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун, спорстмены Алекс Морган, Эллисон Феликс и многие другие известные личности. Каждый из них рассказал свою историю, связанную с Лос-Анджелесом, в частности, Айлиш заявила, что у нее есть несколько мест в Лос-Анджелесе, в которых она любит проводить время в одиночестве. Также ей нравится водить машину по городу.

Лос-Анджелес уже принимал Олимпийские игры в 1932 и в 1984 годах.

24 марта Международный олимпийский комитет согласился перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

31 июля сообщалось, что Украина готовится к участию в конкурсе на право проведения Олимпийских игр.

Владислав Сердюк

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