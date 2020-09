Представлен логотип Олимпийских игр-2028. Его помогали создать Билли Айлиш и Риз Уизерспун

Организационный комитет летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе, показал логотип соревнований. Его опубликовали в Twitter оргкомитета.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a