UA

Представлен логотип Олимпийских игр-2028. Его помогали создать Билли Айлиш и Риз Уизерспун

02.09.2020, 12:00
Представлен логотип Олимпийских игр-2028. Его помогали создать Билли Айлиш и Риз Уизерспун - Фото
Фото: depositphotos.com

В США показали логотип летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе

Организационный комитет летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе, показал логотип соревнований. Его опубликовали в Twitter оргкомитета. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На логотипе изображаются буквы LA и число 28. Буква А имеет 26 вариаций, которые будут постоянно меняться. 

При создании логотипа помогали певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун, спорстмены Алекс Морган, Эллисон Феликс и многие другие известные личности. Каждый из них рассказал свою историю, связанную с Лос-Анджелесом, в частности, Айлиш заявила, что у нее есть несколько мест в Лос-Анджелесе, в которых она любит проводить время в одиночестве. Также ей нравится водить машину по городу. 

Лос-Анджелес уже принимал Олимпийские игры в 1932 и в 1984 годах. 

  • 24 марта Международный олимпийский комитет согласился перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
  • 31 июля сообщалось, что Украина готовится к участию в конкурсе на право проведения Олимпийских игр. 
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
логотип Олимпиада Лос-Анджелес Билли Айлиш олимпийские игры-2028

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають

Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають
 