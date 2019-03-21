Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.03.2019, 07:39

Прокуроры из Германии и Австрии вскрыли всемирную допинговую сеть

Прокуроры из Германии и Австрии вскрыли всемирную допинговую сеть - Фото
Фото: depositphotos.com

Под подозрением 21 спортсмен из восьми стран мира. Проверки проходили последние 8 лет. Задержаны подозреваемые в переливании обогащенной крови

Реклама
Реклама

Следователи из Германии и Австрии провели спецоперацию Aderlass ("Кровопускание") в среду, 20 марта, заявили о раскрытии всемирной допинговой сети - под подозрением 21 спортсмен из восьми стран мира. Об этом сообщает русская служба Deutsche Welle со ссылкой на заявление генпрокурора Мюнхена Кая Гребера.

Сказано, что проверки проходили последние 8 лет и масштаб нарушений пока неясен. Уже задержаны 9 спортсменов, в том числе из Австрии, Эстонии и Казахстана.

Реклама

Гребер сообщил, что после допроса главного подозреваемого, доктора из Эрфурта Марка С., у следствия появились подозрения в адрес 21 спортсмена из 8 европейских стран, представляющих 5 видов спорта (три из них - беговые лыжи, велоспорт и триатлон; два не названы в интересах следствия). Атлеты платили ему за услуги от 4000 до 12000 евро за спортивный сезон и до 100000 евро ежегодно. Ему за каждый случай грозит от 1 до 10 лет тюрьмы.

Генпрокурор заявил о "трехзначном числе случаев забора крови", которые проводились с 2011 года по февраль 2019 года по всему миру. Он сообщил о "колоссальной" доказательной базе.

Сказано, что два человека из "эрфуртской сети" присутствовали на Олимпиаде-2018 года в южнокорейском Пхенчхане, где снабжали спортсменов их обогащенной кровью.

Ведущий прокурор Ханс Корнпробст отметил, что у следователей пока нет достаточно доказательств, что спортивные федерации "систематически поддерживали применение допинга".

Читайте также: Допинг-скандал: легкоатлеты из РФ не отдают олимпийские медали

Отправить:
Распечатать:
Теги: переливание крови, Олимпиада 2018, прокурор, следствие, допинг, Aderlass, кровопускание
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 