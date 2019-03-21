Прокуроры из Германии и Австрии вскрыли всемирную допинговую сеть

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Следователи из Германии и Австрии провели спецоперацию Aderlass ("Кровопускание") в среду, 20 марта, заявили о раскрытии всемирной допинговой сети - под подозрением 21 спортсмен из восьми стран мира. Об этом сообщает русская служба Deutsche Welle со ссылкой на заявление генпрокурора Мюнхена Кая Гребера.

Сказано, что проверки проходили последние 8 лет и масштаб нарушений пока неясен. Уже задержаны 9 спортсменов, в том числе из Австрии, Эстонии и Казахстана.

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Гребер сообщил, что после допроса главного подозреваемого, доктора из Эрфурта Марка С., у следствия появились подозрения в адрес 21 спортсмена из 8 европейских стран, представляющих 5 видов спорта (три из них - беговые лыжи, велоспорт и триатлон; два не названы в интересах следствия). Атлеты платили ему за услуги от 4000 до 12000 евро за спортивный сезон и до 100000 евро ежегодно. Ему за каждый случай грозит от 1 до 10 лет тюрьмы.

Генпрокурор заявил о "трехзначном числе случаев забора крови", которые проводились с 2011 года по февраль 2019 года по всему миру. Он сообщил о "колоссальной" доказательной базе.

Сказано, что два человека из "эрфуртской сети" присутствовали на Олимпиаде-2018 года в южнокорейском Пхенчхане, где снабжали спортсменов их обогащенной кровью.

Ведущий прокурор Ханс Корнпробст отметил, что у следователей пока нет достаточно доказательств, что спортивные федерации "систематически поддерживали применение допинга".

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