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Путин заявил о праве России оспорить решение WADA в суде

Путин заявил о праве России оспорить решение WADA в суде - Фото
Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)
10.12.2019, 11:41

Российский лидер убежден, что у РФ есть все основания обратиться в суд

Россия может оспорить в Международном арбитражном суде (CAS) решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении РФ от соревнований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Deutsche Welle.

Путин считает, что у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, а значит, "в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии" и российские спортсмены должны выступать на олимпиадах под своим национальным флагом.

"Мы имеем все основания подать в CAS, подать в суд", - подчеркнул он.

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в интервью изданию Медуза заявлял ранее, что шансов оспорить решение WADA у России нет.

"Нет, этого шанса нет. Можно делать все, что угодно, но практика такова - это не работает. Апелляция просто отсрочит вступление решения в силу. Доказано, что в базе допинг-проб есть изменения, которые были сделаны в январе 2019-го, декабре 2018-го", - отметил он.

  • 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира. 

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Россия суд владимир путин WADA допинг
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