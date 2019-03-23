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23.03.2019, 20:24

Радивилов завоевал серебро на этапе Кубка мира

Радивилов завоевал серебро на этапе Кубка мира - Фото
Игорь Радивилов (фото - НОК Украины)

Украинский гимнаст занял второе место в состязаниях по опорному прыжку

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Украинский гимнаст Игорь Радивилов снова на пьедестале почета Кубка мира, на этот раз в Дохе. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

С результатом 14,916 балла украинский спортсмен занинял второе место в опорном прыжке. Радивилов уступил золотую медаль олимпийскому чемпиону Лондона-2012 корейцу Яну Хак Сону (15,266).

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17 марта сообщалось, что украинские гимнасты Игорь Радивилов и Петр Пахнюк завоевали медали на кубке мира, который проходит в Баку и Штутгарте. Радивилов выиграл бронзовую медаль в упражнениях на кольцах. За свое выступление он получил 14,666 балла. Он также завоевал серебряную медаль в опорном прыжке.

16 марта 2019 года женская сборная по биатлону выиграла бронзовые медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

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Теги: игорь радивилов, гимнастика, спорт
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