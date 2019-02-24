Украинец завоевал золото в Мельбурне в опорном прыжке: видео

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Игорь Радивилов показал лучший результат на этапе Кубка мира

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Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл "золото" этапа Кубка мира в австралийском Мельбурне. Украинец показал лучший результат в опорном прыжке, набрав 14,949 балла. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На втором месте Лори Фраска из Франции, записавший в свой актив 14,900 пунктов. Бронзу соревнований получил британец Доминик Каннингем, который показал результат 14,749 балла.

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Фото: EPA

В августе прошлого года Радивилов завоевал серебряную медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго.

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В ноябре прошлого года украинский гимнаст Олег Верняев завоевал серебро на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях.

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Теги: игорь радивилов, гимнастика, спорт
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