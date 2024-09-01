Сборная Украины выиграла две золотые медали за день на летней Паралимпиаде-2024 в Париже
В воскресенье, 1 сентября, украинские спортсмены выиграли две золотые медали по итогам выступлений на летней Паралимпиаде-2024 в Париже.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Первую победу одержала легкоатлетка Оксана Зубковская в прыжках в длину в классе T12. Украинка прыгнула на 5,78 метра и на 38 см опередила свою преследовательницу Сару Мартинес из Испании.
Еще одно золото в копилку страны принес пловец Михаил Сербин на дистанции 100 метров на спине в классе S11. Более того, его время 1:05.84 стало новым мировым рекордом. Бронзовую медаль в этом же заплыве выиграл украинец Даниил Чуфаров с результатом 1:07.03.
Всего Украина выиграла уже 27 медалей на Паралимпиаде-2024 – три золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых. Сборная занимает 11-е место в медальном зачете.
- 11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры, на которых сборная Украины выиграла 12 наград – три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
- Паралимпийские игры начались в Париже 28 августа и продлятся до 8 сентября.