Сборная Украины выиграла две золотые медали за день на летней Паралимпиаде-2024 в Париже

Фото - National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

В воскресенье, 1 сентября, украинские спортсмены выиграли две золотые медали по итогам выступлений на летней Паралимпиаде-2024 в Париже.

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Первую победу одержала легкоатлетка Оксана Зубковская в прыжках в длину в классе T12. Украинка прыгнула на 5,78 метра и на 38 см опередила свою преследовательницу Сару Мартинес из Испании.

Еще одно золото в копилку страны принес пловец Михаил Сербин на дистанции 100 метров на спине в классе S11. Более того, его время 1:05.84 стало новым мировым рекордом. Бронзовую медаль в этом же заплыве выиграл украинец Даниил Чуфаров с результатом 1:07.03.

Всего Украина выиграла уже 27 медалей на Паралимпиаде-2024 – три золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых. Сборная занимает 11-е место в медальном зачете.