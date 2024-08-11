Украина завершила выступления на Олимпиаде в Париже с 12 медалями

Последним из украинцев выступал борец Мураз Мчедлидзе, однако завоевать бронзовую медаль ему не удалось

Фото: ЕРА/FRANCK ROBICHON

11 августа Украина завершила выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже. Последним страну представлял Мураз Мчедлидзе – ему не удалось завоевать бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

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Мчедлидзе проиграл бой сопернику из Азербайджана Магомедхану Магомедову.

После всех поединков азербайджанский спортсмен набрал 10 баллов, в то время как Мчедлидзе остался без единого. Тем не менее, украинский атлет вошел в пятерку лучших борцов Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг, что стало самым высоким достижением в его карьере.

Всего в течение XXXIII Летних Олимпийских игр Украине удалось завоевать 12 медалей.

→ Ольга Харлан – бронза в индивидуальном фехтовании на саблях. Первую медаль для Украины завоевала Харлан, победив кореянку в матче за третье место.

→ Сергей Кулиш – серебро в стрельбе из пневматической винтовки (три положения). Кулиш завоевал вторую медаль для Украины, завершив соревнования на втором месте.

→ Женская сборная по фехтованию (Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая) – золото в командном соревновании саблисток. Украинки выиграли в финале сборную Южной Кореи.

→ Ярослава Магучих – золото в прыжках в высоту. Магучих одержала победу со скачком на 2,00 м.

→ Ирина Геращенко – бронза в прыжках в высоту. Геращенко заняла третье место, прыгнув на 1,95 м.

→ Михаил Кохан – бронза в метании молота. Кохан метнул снаряд на 79,39 м, что принесло ему третье место.

→ Илья Ковтун – серебро в упражнениях на параллельных брусьях. Ковтун получил серебряную медаль со своим лучшим результатом – 15,500.

→ Александр Хижняк – золото в боксе (до 80 кг). Хижняк победил казахстанца Нурбека Оралбая в финале.

→ Парвиз Насибов – серебро в греко-римской борьбе (до 67 кг). Насибов уступил в финале представителю Ирана Эсмаили Лейвеси.

→ Жан Беленюк – бронза в греко-римской борьбе. Беленюк получил третье место, победив польского борца Аркадиуша Кулинича.

→ Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок – серебро в гребном спринте. Украинская пара финишировала второй в каноэ-двойке, уступив лишь китаянкам.

→ Ирина Коляденко – серебро в борьбе (до 62 кг). Коляденко прошла турнир успешно, но в финале уступила сопернице.

26 июля 2024 состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Само событие длилось примерно четыре часа в условиях ливня. Следовательно, гости и зрители наблюдали за открытием под зонтиками и в дождевиках. Посмотреть фоторепортаж с церемонии открытия можно здесь.

Флагоносцами национальной сборной команды Украины на открытии Игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Украину представляли на Играх 147 атлетов.

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