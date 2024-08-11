Україна завершила виступи на Олімпіаді у Парижі з 12 медалями

Останнім з українців виступав борець Мураз Мчедлідзе, однак здобути бронзову медаль йому не вдалося

Фото: ЕРА/FRANCK ROBICHON

11 серпня Україна завершила виступи на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Останнім країну представляв Мураз Мчедлідзе – йому не вдалося здобути бронзову медаль у змаганнях з вільної боротьби у ваговій категорії до 97 кг.

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Мчедлідзе програв бій супернику з Азербайджану Магомедхану Магомедову.

Після всіх поєдинків азербайджанський спортсмен набрав 10 балів, тоді як Мчедлідзе залишився без жодного. Попри це український атлет увійшов до п'ятірки найкращих борців Олімпійських ігор у ваговій категорії до 97 кг, що стало найвищим досягненням у його кар'єрі.

Загалом протягом XXXIII Літніх Олімпійських ігор Україні вдалося здобути 12 медалей.

→ Ольга Харлан – бронза в індивідуальному фехтуванні на шаблях. Першу медаль для України завоювала Харлан, перемігши кореянку в матчі за третє місце.

→ Сергій Куліш – срібло в стрільбі з пневматичної гвинтівки (три положення). Куліш здобув другу медаль для України, завершивши змагання на другому місці.

→ Жіноча збірна з фехтування (Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька) – золото в командному змаганні шаблісток. Українки перемогли у фіналі збірну Південної Кореї.

→ Ярослава Магучіх – золото у стрибках у висоту. Магучіх здобула перемогу зі стрибком на 2,00 м.

→ Ірина Геращенко – бронза у стрибках у висоту. Геращенко посіла третє місце, стрибнувши на 1,95 м.

→ Михайло Кохан – бронза у метанні молота. Кохан метнув снаряд на 79,39 м, що принесло йому третє місце.

→ Ілля Ковтун – срібло у вправах на паралельних брусах. Ковтун здобув срібну медаль зі своїм найкращим результатом – 15,500.

→ Олександр Хижняк – золото у боксі (до 80 кг). Хижняк переміг казахстанця Нурбека Оралбая у фіналі.

→ Парвіз Насібов – срібло у греко-римській боротьбі (до 67 кг). Насібов поступився у фіналі представнику Ірану Есмаїлі Лейвесі.

→ Жан Беленюк – бронза у греко-римській боротьбі. Беленюк здобув третє місце, перемігши польського борця Аркадіуша Кулинича.

→ Людмила Лузан та Анастасія Рибачок – срібло у веслувальному спринті. Українська пара фінішувала другою у каное-двійці, поступившись лише китаянкам.

→ Ірина Коляденко – срібло у боротьбі (до 62 кг). Коляденко пройшла турнір успішно, але у фіналі поступилася суперниці.

26 липня 2024 року відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Сама подія тривала приблизно чотири години в умовах зливи. Відтак гості та глядачі спостерігали за відкриттям під парасольками і в дощовиках. Подивитися фоторепортаж з церемонії відкриття можна тут.

Прапороносцями національної збірної команди України на відкритті Ігор ХХХІІІ Олімпіади в Парижі стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Україну представляли на Іграх 147 атлетів.

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