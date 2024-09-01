Збірна України виграла дві золоті медалі за день на літній Паралімпіаді-2024 у Парижі

У неділю, 1 вересня, українські спортсмени виграли дві золоті медалі за підсумками виступів на літній Паралімпіаді-2024 у Парижі.

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Першу перемогу здобула легкоатлетка Оксана Зубковська у стрибках у довжину у класі T12. Українка стрибнула на 5,78 метра і на 38 см випередила свою переслідницю Сару Мартінес із Іспанії.

Ще одне золото у скарбничку країни приніс плавець Михайло Сербін на дистанції 100 метрів на спині у класі S11. Щобільше, його час 1:05.84 став новим світовим рекордом. Бронзову медаль у цьому ж запливі виграв українець Данило Чуфаров із результатом 1:07.03.

Загалом Україна виграла вже 27 медалей на Паралімпіаді-2024 – три золоті, 10 срібних та 14 бронзових. Збірна посідає 11-те місце у медальному заліку.