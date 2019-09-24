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Сборной РФ запретили участие в чемпионате мира по легкой атлетике

Сборной РФ запретили участие в чемпионате мира по легкой атлетике - Фото
Руне Андерсен (фото - ЕРА)
24.09.2019, 08:05

Рано говорить, будут ли принятые в РФ меры против допинга работать, поэтому условия для восстановления их федерации пока не соблюдены, заявили в IAAF

Вчера, 23 сентября, исполком Всемирной легкоатлетической федерации продлил запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях, что автоматически исключило сборную РФ из участников чемпионата мира 2019 года по легкой атлетике в Катаре. Соответствующее решение IAAF опубликовано на ее сайте.

IAAF отметила "некоторый прогресс" по части борьбы с допингом в РФ, но добавила: "Ключевые вопросы, препятствующие восстановлению российской федерации, остаются нерешенными".

По словам председателя IAAF Руне Андерсена, рабочая группа выяснила, что сообщения о том, будто бы "запрещенные" из-за допинг-скандала тренеры продолжают работать с атлетами, оказались правдой. А это "поставило под сомнение целостность антидопинговых усилий РусАФ", добавили чиновники.

"Это подрывает создание какой-либо сильной антидопинговой культуры", - подчеркнул Андерсен.

В то же время российские спортсмены со статусом "уполномоченного нейтрального спортсмена" смогут участвовать в ЧМ-2019.

  • Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована в ноябре 2015 года из-за масштабной допинг-программы. Сборная РФ по легкой атлетике пропустила ОИ-2016 и ЧМ-2017: некоторые россияне выступали под нейтральным флагом.
  • 17-й чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 27 сентября по 6 октября на стадионе "Халифа" в Дохе (Катар).
  • В декабре 2017 года МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.
  • Медали Олимпиады-2020 в Токио сделаны из переработанных гаджетов.

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чемпионат мира IAAF допинг легкая атлетика руне андерсен
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