Сегодня "Динамо" в Киеве сразится с лондонским "Челси": анонс

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Сегодня, 14 марта, в 19:55 в Киеве на НСК Олимпийский состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором вице-чемпион Украины "Динамо" принимает обладателя Кубка Англии "Челси".

8 марта в Лондоне "Челси" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.

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Предполагается, что главный тренер англичан Маурицио Сарри оставит сильных игроков отдыхать. "Динамо" поступит так же, но вынужденно - по состоянию здоровья не будут играть атакующий хавбек Беньямин Вербич и форвард Фран Соль. К тому же, на игру с "Арсеналом-Киев" не вышли защитник Томаш Кендзера и нападающий Назарий Русин. Из-за полученных горчичников на поле не выйдет и игрок основы Виталий Буяльский.

Тренер бело-синих Александр Хацкевич рассчитывает на атакующего джокера Дениса Гармаша и Сидклея на левом фланге полузащиты.

Статистика говорит, что игроки "Динамо" из 14 матчей дома проиграли англичанам только три, при этом выиграли пять встреч и шесть провели вничью. "Челси" же дважды был в Украине и не увез ни одной победы - поражение и ничья.

Главным арбитром матча будет 37-летний немецкий судья Тобиас Штилер.

Букмекерские конторы в основном ставят на гостей. Менее верят в равный счет, который только выведет игру в овертайм.

Матч "Динамо" - "Челси" будет транслировать в прямом эфире телеканал Футбол 1.