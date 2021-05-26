Сегодня финал Лиги Европы: где и когда смотреть матч "Вильярреал" – "Манчестер Юнайтед"

Сегодня в финале Лиги Европы "Вильярреал" сыграет с "Манчестер Юнайтед". Можно смотреть онлайн трансляцию матча в 22:00 в среду 26 мая на канале Футбол 2 и платных платформах MEGOGO и OLL.TV.

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Сегодняшний финал пройдет в польском Гданьске на стадионе PGE Arena. Главный трофей турнира уже прибыл в город.

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До сегодняшней встречи "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" сыграли четыре официальных матча. Все они заканчивались с одинаковым счетом – 0:0.

"Манчестер Юнайтед" завершил сезон на втором месте в Английской Премьер-лиге, которое дает право играть в следующем сезоне уже в Лиге чемпионов.

Перед финалом Лиги Европы манкунианцы минимально обыграли "Вулверхэмптон" 2:1. В последних пяти матчах у "МЮ" – две победы, два поражения и одна ничья.

"Вильярреал" финишировал в испанской Ла Лиге лишь седьмым, что дает право играть в следующем сезоне в Лиге конференций – новосозданном европейском турнире, третьим по престижности на континенте.

В случае победы в сегодняшнем финале "Вильярреал" не только завоюет трофей Лиги Европы, но и добудет право в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов – престижнейшем и наиболее прибыльном европейском клубном турнире.

Перед сегодняшней игрой "Вильярреал" уступил "Реалу" – 2:1. В последних пяти матча у "желтой субмарины" – две победы, два поражения и одна ничья.

"Вильярреал" на пути к финалу Лиги Европы выбил киевское "Динамо". В 1/8 финала испанцы обыграли киевлян со счетом 4:0 по сумме двух матчей.

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Марк Сировой

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