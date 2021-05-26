UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сегодня финал Лиги Европы: где и когда смотреть матч "Вильярреал" – "Манчестер Юнайтед"

26.05.2021, 07:23
Сегодня финал Лиги Европы: где и когда смотреть матч
Финал Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Вильярреал (фото - UEFA Europa League, Facebook)

Сегодня в финале Лиги Европы "Вильярреал" сыграет с "Манчестер Юнайтед". Можно смотреть онлайн трансляцию матча в 22:00 в среду 26 мая на канале Футбол 2 и платных платформах MEGOGO и OLL.TV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также Подкасты UA-Футбол буду вести онлайн аудио-трансляцию финала Лиги Европы.

Сегодняшний финал пройдет в польском Гданьске на стадионе PGE Arena. Главный трофей турнира уже прибыл в город.

Читайте также: В донецком "Шахтере" сменился главный тренер – им стал итальянец Де Дзерби

До сегодняшней встречи "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" сыграли четыре официальных матча. Все они заканчивались с одинаковым счетом – 0:0.

"Манчестер Юнайтед" завершил сезон на втором месте в Английской Премьер-лиге, которое дает право играть в следующем сезоне уже в Лиге чемпионов.

Перед финалом Лиги Европы манкунианцы минимально обыграли "Вулверхэмптон" 2:1. В последних пяти матчах у "МЮ" – две победы, два поражения и одна ничья.

"Вильярреал" финишировал в испанской Ла Лиге лишь седьмым, что дает право играть в следующем сезоне в Лиге конференций – новосозданном европейском турнире, третьим по престижности на континенте.

В случае победы в сегодняшнем финале "Вильярреал" не только завоюет трофей Лиги Европы, но и добудет право в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов – престижнейшем и наиболее прибыльном европейском клубном турнире.

Перед сегодняшней игрой "Вильярреал" уступил "Реалу" – 2:1. В последних пяти матча у "желтой субмарины" – две победы, два поражения и одна ничья.

  • "Вильярреал" на пути к финалу Лиги Европы выбил киевское "Динамо". В 1/8 финала испанцы обыграли киевлян со счетом 4:0 по сумме двух матчей.

Читайте также: "Можно купить больше, чем квартиру". В УАФ рассказали о премиях сборной Украины на Евро

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
видео Лига Европы трансляция Манчестер Юнайтед финал ле вильярреал
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 