Семья Шумахера: Михаэль находится в самых лучших руках

Михаэль Шумахер Фото: ЕРА

Семья легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера накануне его 50-летия опубликовала благодарность всем, кто поддерживал его в период борьбы с серьезной черепно-мозговой травмой, и заверила, что сейчас спортсмен "находится в самых лучших руках". Об этом говорится на странице Шумахера в Facebook.

"Вы можете быть уверены в том, что он находится в самых лучших руках и что мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы помочь ему. Пожалуйста, поймите, если мы будем следовать пожеланиям Михаэля и держать такой чувствительный вопрос как здоровье, как это всегда было, в рамках частной жизни", - сказано в сообщении.

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На странице также анонсировали запуск официального приложения о жизни гонщика.

Семикратный чемпион Формулы-1 29 декабря 2013 года получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. В результате гонщик почти полгода пробыл в состоянии медикаментозной комы.