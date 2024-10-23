"Шахтер" проиграл "Арсеналу" 0:1 в третьем раунде Лиги чемпионов

"Арсенал" находится на четвертом месте в турнирной таблице и имеет семь очков, "Шахтер" занимает 29 место с одним

"Шахтер" (Иллюстративное фото: Christopher Neundorf / EPA)

Во вторник, 22 октября, украинский клуб "Шахтер" проиграл британскому "Арсеналу" 1:0 в третьем раунде основного этапа Лиги чемпионов.

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Автогол, принесший преимущество лондонскому клубу, произошел на 29 минуте.

Нападающий "Арсенала" Габриэл Мартинелли пробил в угол ворот – мяч отлетел от штанги во вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка и закатился в ворота.

На 77 минуте Ризныку удалось отбить пенальти Леандро Троссара.

"Арсенал" находится на четвертом месте в турнирной таблице и имеет семь очков, "Шахтер" занимает 29 место с одним.

Это уже второе поражение "Шахтера" на Лиге чемпионов – во втором раунде украинская команда проиграла итальянскому клубу "Аталанта" 0:3, в первом – сыграла вничью с "Болоньей" 0:0.

Далее "Шахтер" должен играть 6 ноября со швейцарским клубом "Янг Бойз".