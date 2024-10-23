"Шахтар" програв "Арсеналу" 0:1 у третьому раунді Ліги чемпіонів

"Арсенал" перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці й має сім очок, "Шахтар" посідає 29 місце з одним

"Шахтар" (Ілюстративне фото: Christopher Neundorf / EPA)

У вівторок, 22 жовтня, український клуб "Шахтар" програв британському "Арсеналу" 1:0 у третьому раунді основного етапу Ліги чемпіонів.

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Автогол, який приніс перевагу лондонському клубу, було зафіксовано на 29 хвилині.

Нападник "Арсеналу" Габріел Мартінеллі пробив у кут воріт – м'яч відлетів від штанги у воротаря "Шахтаря" Дмитра Різника й закотився у ворота.

На 77 хвилині Різнику вдалося відбити пенальті Леандро Троссара.

"Арсенал" перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці й має сім очок, "Шахтар" посідає 29 місце з одним очком.

Це вже друга поразка "Шахтаря" на Лізі чемпіонів – у другому раунді українська команда програла італійському клубу "Аталанта" 0:3, у першому – зіграла внічию з "Болоньєю" 0:0.

Далі "Шахтар" має грати 6 листопада зі швейцарським клубом "Янг Бойз".