Україна зіграла внічию з Чехією в четвертому турі Ліги націй
Збірна України в четвертому турі дивізіону B Ліги націй внічию зіграла з командою Чехії. Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Гра, яка відбулася у польському Вроцлаві, завершилась з рахунком 1:1.
Рахунок на 19-й хвилині відкрив півзахисник клубу "Вікторія" Лукаш Черв. Чехи виконали кутовий, українці відбилися на дальній стійці, але Черв першим на підбиранні пробив з-за меж штрафного у лівий нижній кут воріт Анатолія Трубіна.
На 52-й хвилині Україна зрівняла рахунок.Нападник італійської "Роми"Артем Довбик реалізував пенальті, розвівши м'яч і воротаря по різних кутах.
- Україна розпочала участь у Лізі націй у дивізіоні В з двох поразок: спершу поступилася Албанії з рахунком 1:2, а потім програла Чехії 2:3.
- 11 жовтня збірна України здобула перші очки в Лізі націй 2024/25, перемігши Грузію з рахунком 1:0.
Читайте також