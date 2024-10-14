Україна зіграла внічию з Чехією в четвертому турі Ліги націй

За українську команду у другому таймі відзначився Артем Довбик

Михайло Мудрик (Фото: Дан Балашов/Українська асоціація футболу)

Збірна України в четвертому турі дивізіону B Ліги націй внічию зіграла з командою Чехії. Про це повідомила Українська асоціація футболу.

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Гра, яка відбулася у польському Вроцлаві, завершилась з рахунком 1:1.

Рахунок на 19-й хвилині відкрив півзахисник клубу "Вікторія" Лукаш Черв. Чехи виконали кутовий, українці відбилися на дальній стійці, але Черв першим на підбиранні пробив з-за меж штрафного у лівий нижній кут воріт Анатолія Трубіна.

На 52-й хвилині Україна зрівняла рахунок.Нападник італійської "Роми"Артем Довбик реалізував пенальті, розвівши м'яч і воротаря по різних кутах.