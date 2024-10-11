Збірна України з рахунком 1:0 перемогла Грузію в третьому турі Ліги націй

Україна розпочала участь у Лізі націй у дивізіоні В з двох поразок: спершу поступилася Албанії з рахунком 1:2, а потім програла Чехії 2:3

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Збірна України здобула перші очки в Лізі націй 2024/25, перемігши Грузію з рахунком 1:0 у номінально домашньому матчі.

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Грузія, третій суперник українців, виграла обидва свої стартові матчі та підходила до гри з Україною як лідер групи.

На 11-й хвилині матч був тимчасово зупинений через часткові проблеми з освітленням на стадіоні, передає Sport.ua. Через сім хвилин гру продовжили.