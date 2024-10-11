Сборная Украины со счетом 1:0 победила Грузию в третьем туре Лиги наций

Украина начала участие в Лиге наций в дивизионе В с двух поражений: сначала уступила Албании со счетом 1:2, а затем проиграла Чехии 2:3

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Сборная Украины завоевала первые очки в Лиге наций 2024/25, победив Грузию со счетом 1:0 в номинально домашнем матче.

Грузия, третий соперник украинцев, выиграла оба своих стартовых матча и подходила к игре с Украиной как лидер группы.

На 11-й минуте матч был временно остановлен из-за частичных проблем с освещением на стадионе, передает Sport.ua. Через семь минут игру продолжили.