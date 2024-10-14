Украина сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций
Сборная Украины в четвертом туре дивизиона B Лиги наций сыграла вничью с командой Чехии. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.
Игра, состоявшаяся в польском Вроцлаве, завершилась со счетом 1:1.
Счет на 19-й минуте открыл полузащитник клуба "Виктория" Лукаш Черв. Чехи выполнили угловой, украинцы отбились на дальней стойке, но Черв первым на подборе пробил из-за пределов штрафной в левый нижний угол ворот Анатолия Трубина.
На 52-й минуте Украина сравняла счет.Нападающий итальянской "Ромы"Артем Довбик реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.
- Украина начала участие в Лиге наций в дивизионе В с двух поражений: сначала уступила Албании со счетом 1:2, а затем проиграла Чехии 2:3.
- 11 октября сборная Украины завоевала первые очки в Лиге наций 2024/25, победив Грузию со счетом 1:0.
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