Украина сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций

За украинскую команду во втором тайме отличился Артем Довбик

Михаил Мудрик (Фото: Дан Балашов/Украинская ассоциация футбола)

Сборная Украины в четвертом туре дивизиона B Лиги наций сыграла вничью с командой Чехии. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Игра, состоявшаяся в польском Вроцлаве, завершилась со счетом 1:1.

Счет на 19-й минуте открыл полузащитник клуба "Виктория" Лукаш Черв. Чехи выполнили угловой, украинцы отбились на дальней стойке, но Черв первым на подборе пробил из-за пределов штрафной в левый нижний угол ворот Анатолия Трубина.

На 52-й минуте Украина сравняла счет.Нападающий итальянской "Ромы"Артем Довбик реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.