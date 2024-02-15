"Шахтер" вырвал ничью с "Марселем" в первом матче плей-офф Лиги Европы

Фото - shakhtar

Украинский футбольный клуб "Шахтер" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы вырвал ничью в игре с "Марселем". Игра прошла 15 февраля в немецком Гамбурге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голы забили Николай Матвиенко (68), Эгиналдо (90+3), Пьер-Эмерик Обамеянг (64), Илиман Ндиае (90).

Далее все решится через неделю во Франции – в ответном матче на стадионе "Велодром". Поединок "Марсель" – "Шахтер" состоится в четверг, 22 февраля.

Читайте также: Отбор на Евро-2024 по футболу. Сборная Украины узнала будущих соперников