"Шахтер" вырвал ничью с "Марселем" в первом матче плей-офф Лиги Европы
Украинский футбольный клуб "Шахтер" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы вырвал ничью в игре с "Марселем". Игра прошла 15 февраля в немецком Гамбурге.
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Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голы забили Николай Матвиенко (68), Эгиналдо (90+3), Пьер-Эмерик Обамеянг (64), Илиман Ндиае (90).
Далее все решится через неделю во Франции – в ответном матче на стадионе "Велодром". Поединок "Марсель" – "Шахтер" состоится в четверг, 22 февраля.
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