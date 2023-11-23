Отбор на Евро-2024 по футболу. Сборная Украины узнала будущих соперников

По результатам жеребьевки в швейцарском Ньоне стали известны соперники Украины в плей-офф квалификации Евро-2024. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Сборная Украины заняла третье место в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой в составе и не смогла отобраться в финальную часть направления.

Однако, по результатам жеребьевки, подопечные Сергея Реброва заняли первое место среди групп дивизиона "B" Лиги наций УЕФА. В плей-офф Украина попала вместе со сборными Израиля, Боснии и Герцеговины и Исландии

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В полуфинале плей-офф Украина сыграет против Боснии и Герцеговины и в случае победы в финале на собственном поле будет бороться за выход на Евро-2024 с победителем пары Израиль - Исландия.

Полуфинал состоится 21 марта 2024 года, финал - 26 марта.

14 октября 2023 сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в квалификации Евро-2024 со счетом 2:0.

17 октября сборная Украины победила Мальту со счетом 3:1 в отборе на Евро-2024.

20 ноября сборная Украины сыграла вничью со сборной Италии в квалификации на Чемпионат Европы по футболу 2024 года.

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