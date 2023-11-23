UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Отбор на Евро-2024 по футболу. Сборная Украины узнала будущих соперников

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 15:46
Отбор на Евро-2024 по футболу. Сборная Украины узнала будущих соперников - Фото
Фото: Украинская ассоциация футбола

По результатам жеребьевки в швейцарском Ньоне стали известны соперники Украины в плей-офф квалификации Евро-2024. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины заняла третье место в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой в составе и не смогла отобраться в финальную часть направления.

Однако, по результатам жеребьевки, подопечные Сергея Реброва заняли первое место среди групп дивизиона "B" Лиги наций УЕФА. В плей-офф Украина попала вместе со сборными Израиля, Боснии и Герцеговины и Исландии

Читайте также: VBET Украина представляет нового посла

Фото: uefa.com

В полуфинале плей-офф Украина сыграет против Боснии и Герцеговины и в случае победы в финале на собственном поле будет бороться за выход на Евро-2024 с победителем пары Израиль - Исландия.

Полуфинал состоится 21 марта 2024 года, финал - 26 марта.

  • 14 октября 2023 сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в квалификации Евро-2024 со счетом 2:0.
  • 17 октября сборная Украины победила Мальту со счетом 3:1 в отборе на Евро-2024.
  • 20 ноября сборная Украины сыграла вничью со сборной Италии в квалификации на Чемпионат Европы по футболу 2024 года.
Ульяна Кричковская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СпортИзраильИсландияфутболЕвро-2024Сергей Ребровбосния и герцеговина

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 