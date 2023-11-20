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Україна-Італія: вирішальний матч закінчився внічию, на Євро лише через плей-оф

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 23:59
Україна-Італія: вирішальний матч закінчився внічию, на Євро лише через плей-оф - Фото
Фото: Павло Кубанов

Збірна України зіграла внічию зі збірною Італії у кваліфікації на Чемпіонат Європи з футболу 2024 року.

Збірні зіграли 0:0, арбітр компенсував 5 хвилин матчу до основного часу другого тайму, пенальті не оголошувалося.

"Падіння [Михайла] Мудрика в штрафному після флангового прострілу від [Олександра] Зубкова! Не реагує арбітр на цей епізод!", – так коментує Українська асоціація футболу епізод на 90+3 хв гри.

Для синьо-жовтих це був вирішальний матч: через нічию Україна посідає третє місце у Групі C та не проходить до Євро-2024 напряму. 

Проте ще є шанс потрапити на Євро через плей-оф навесні 2024-го. Жеребкування відбудеться 23 листопада.

Італійці ж виходять на чемпіонат Європи.

Скриншот

  • 14 жовтня збірна України здобула перемогу над Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024 з рахунком 2:0.
  • 17 жовтня збірна України перемогла Мальту з рахунком 3:1 у відборі на Євро-2024.

Читайте також: "Шахтар" переміг "Барселону" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:0 – вперше за 15 років

Артем Джеріпа
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футболукраїнаіталіяЄвро-2024
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