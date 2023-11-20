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Украина-Италия: решающий матч закончился вничью, на Евро только через плей-офф

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 23:59
Украина-Италия: решающий матч закончился вничью, на Евро только через плей-офф - Фото
Фото: Павел Кубанов

Сборная Украины сыграла вничью со сборной Италии в квалификации на Чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Сборные сыграли 0:0, арбитр компенсировал 5 минут матча к основному времени второго тайма, пенальти не объявлялось.

"Падение [Михаила] Мудрика в штрафном после флангового прострела от [Александра] Зубкова! Не реагирует арбитр на этот эпизод!", – так комментирует Украинская ассоциация футбола эпизод на 90+3 мин игры.

Для сине-желтых это был решающий матч: из-за ничьи Украина занимает третье место в Группе C и не проходит в Евро-2024 напрямую.

Однако еще есть шанс попасть на Евро через плей-офф весной 2024-го. Жеребьевка будет 23 ноября.

Итальянцы же выходят на чемпионат Европы.

Скриншот

  • 14 октября сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в квалификации Евро-2024 со счетом 2:0.
  • 17 октября сборная Украины победила Мальту со счетом 3:1 в отборе на Евро-2024.

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Артём Джерипа
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УкраинафутболиталияЕвро-2024

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