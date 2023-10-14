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Украина победила Северную Македонию в отборочном матче Евро-2024

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14.10.2023, 18:27
Украина победила Северную Македонию в отборочном матче Евро-2024 - Фото
Фото - УАФ

Сегодня, 14 октября, сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в квалификации Евро-2024. Матч, проходивший в Чехии, закончился со счетом 2:0.

Голы забили Георгий Судаков (30) и Александр Караваев (90+5).

Победа над Северной Македонией принесла украинской сборной три очка. В общей сложности Украина набрала 10 очков в шести проведенных матчах.

Следующий матч украинская сборная проведет с Мальтой 17 октября.

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Оксана Житнюк
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футболЕвро-2024северная македония
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