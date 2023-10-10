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Футбол. В УЕФА передумали: юношеские команды из РФ не допущены к международным турнирам

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 14:06
Футбол. В УЕФА передумали: юношеские команды из РФ не допущены к международным турнирам - Фото
UEFA (Фото - EPA)

Российские юношеские команды по футболу не будут допущены к участию в отборочных играх чемпионата Европы. Об этом решении UEFA cообщает Associated Press.

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28 февраля 2022 года все футбольные команды из России были отстранены FIFA и UEFA от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину. 

В сентябре 2023 года в UEFA допустили возможность возвращения команд из РФ в юношеские турниры. Как сообщает агентство, это спровоцировало раскол в исполнительном комитете UEFA – по меньшей мере 12 из 55 европейских федераций заявили, что их команды отказываются играть против команд страны-агрессора.

Сегодня исполнительный комитет UEFA заявил, что "этот пункт повестки дня был снят, поскольку не удалось найти техническое решения, позволяющего российским командам играть".

27 сентября 2023 года Украинская ассоциация футбола в ответ на решение УЕФА допустить к европейским соревнованиям юношеские команды из РФ заявила, что футбольные команды Украины не будут участвовать в турнирах с российскими клубами. 

  • Украина обратилась ко всем ассоциациям, которые входят в UEFA, с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с участием России.
  • Об участии в таком бойкоте официально заявили футбольные ассоциации Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии.
  • Еще несколько стран – Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония – заявили, что ждут пояснений от UEFA по ее решению.

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Сергей Бережной
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