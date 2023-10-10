Футбол. В УЄФА передумали: юнацькі команди з РФ не допущені до міжнародних турнірів

Російські юнацькі команди з футболу не будуть допущені до участі у відбіркових іграх чемпіонату Європи. Про це рішення UEFA повідомляє Associated Press.

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28 лютого 2022 року всі футбольні команди з Росії були усунені FIFA та UEFA від участі у міжнародних змаганнях через повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну.

У вересні 2023 року в UEFA допустили можливість повернення команд із РФ до юнацьких турнірів. Як повідомляє агентство, це спровокувало розкол у виконавчому комітеті UEFA – щонайменше 12 із 55 європейських федерацій заявили, що їхні команди відмовляються грати проти команд країни-агресора.

Сьогодні виконавчий комітет UEFA заявив, що "цей пункт порядку денного було знято, оскільки не вдалося знайти технічного рішення, яке дозволяє російським командам грати".

27 вересня 2023 року Українська асоціація футболу у відповідь на рішення УЄФА допустити до європейських змагань юнацькі команди з РФ заявила, що футбольні команди України не братимуть участі в турнірах з російськими клубами.

Україна звернулася до всіх асоціацій, які входять до UEFA, із проханням приєднатися до бойкоту будь-яких матчів за участю Росії.

Про участь у такому бойкоті офіційно заявили футбольні асоціації Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії.

Ще кілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія – заявили, що чекають пояснень від UEFA щодо її рішення.

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